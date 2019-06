Infineon Aktie: Jetzt gibt’s volle Power!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Sie steuern elektrische Antriebe etwa im Maschinenbau und werden in sämtlichen Schritten der Energieumwandlung benötigt – bei Erzeugung, Übertragung und Nutzung. Jetzt ist in Dresden mit Power2Power ein großes europäisches Gemeinschaftsprojekt rund um jene Leistungshalbleiter angelaufen. Koordinator des Vorhabens: der Halbleiterspezialist Infineon bzw. dessen Fertigungsstandort in Dresden („Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG“).

Mehr Effizienz bei Leistungshalbleitern im Fokus

Wie der Dax-Konzern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung