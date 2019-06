Infineon Aktie: Ist die Übernahme zu teuer?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon leidet derzeit an der Diskussion um die Übernahme von Cypress Semiconductor. Nach den jüngsten Kursgewinnen musste der Titel am Mittwoch einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Dennoch bleiben die Chancen auf einen Kursgewinn bis auf 17 Euro intakt, so die Analysten. Dies wären fast 10 % Potenzial.

Analysten: Es wird spannend

Es befassen sich aktuell auffallend viele Analysten mit dem Titel. Die Aktie ist ...



