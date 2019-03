Infineon-Aktie: Hier schlummert großes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie des größten deutschen Chipkonzerns, Infineon Technology, hat in dieser Woche deutliche Verluste hinnehmen müssen, nachdem das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung seine Umsatz- und Ergebnisziele für 2019 wegen des schwierigen Marktumfeldes nach unten angepasst hat. In der Folge verlor die Aktie mehr als 7 Prozent an Wert und fiel bis auf 17,18 Euro zurück.

Am Donnerstagnachmittag konnte der Kurs bereits wieder

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.