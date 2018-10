Infineon-Aktie: Hier greifen nur noch die größten Optimisten zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Markt insgesamt zeigte sich am Donnerstag etwas lebendiger. Selbst in einem solchen Umfeld allerdings kann die Aktie von Infineon nicht mehr zulegen und zeigt sich von ihrer schwachen Seite, so der Befund der technischen und charttechnischen Analysten. Es ging zwar um 0,1 % nach oben. Dennoch befinde sich die Aktie ohne jeden Zweifel in einem klaren Abwärtstrend, so die Experten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.