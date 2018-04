Infineon Aktie: Große Investitionen stehen an!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon investiert in Warstein-Belecke in die Zukunft des Unternehmens. Mit nicht weniger als 50 Millionen Euro sollen dort noch in diesem Jahr Gebäude ausgebaut werden, um die Produktion ausweiten zu können. Darüber hinaus ist geplant, das Werk zu einem Innovationsstandort zu entwickeln. In Zukunft sollen Halbleitermodule dort bis zur Serienreife entwickelt werden. Außerdem sollen andere Standorte in Asien bei der Massenfertigung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.