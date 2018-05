Infineon-Aktie: Es winken Kursgewinne von mehr als 20 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ist in den vergangenen Tagen, wie an dieser Stelle schon erwartet und angekündigt, noch einmal deutlich nach oben geklettert. Der Wert kann jetzt in der aktuellen charttechnischen Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf setzen, zunächst 25 Euro und dann das bisherige 15-Jahres-Hoch bei 25,36 Euro vom 19. Januar 2018 zu überwinden. Dies wäre das Signal für einen Kursausbruch nach oben. Denn ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.