Infineon-Aktie: Es kann weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon-Aktie: mit 36,77 EUR haben die Bullen ein neues Hoch erreicht. Damit befindet sich der Anteilschein weiterhin ungebrochen in einem Aufwärtstrend. Erst am gestrigen Handelstag ist der Kurs auf der 38-Tage-Linie positiv nach oben abgeprallt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier in Kürze zu neuen Höchstständen kommt ist sehr groß.

Wichtig ist das Halten des GD38. Falls die Bären doch Oberhand gewinnen sollten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung