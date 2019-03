Infineon Aktie: Das Ende ist noch nicht erreicht….

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon rutschte auch am Donnerstag weiter nach unten. Das Papier musste einen Abschlag in Höhe von mehr als 2,4 % verbuchen und bewegt sich direkt auf historische Zwischentiefs zu. Hintergrund ist in den vergangenen Tagen eine „gekappte Gewinnprognose“ gewesen, wie es etwas lapidar heißt. Das Unternehmen ist von den wirtschaftlichen Gegebenheiten in der Automobilbranche abhängig und hat hier viel Potenzial eingebüßt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.