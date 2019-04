Infineon-Aktie: Einblicke in das Chartbild!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Den Abwärtstrend der Infineon Aktie im letzten Jahr, der durch das Jahreshoch bei 25,74 € ausgelöst wurde, wurde von der Unterstützung bei 15,75 € (Oktober 2018) gestoppt und der Kurs fing an, langsam zu steigen. Die Unterstützung bei etwa 17 € brachte den Kurs weiter nach oben, sodass dieser in den vergangenen Tagen deutlich anzog. In absehbarer Zeit könnte sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.