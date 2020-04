Infineon Aktie: Ein Drama! Oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ist am Dienstag der große Verlierer an den Börsen gewesen – zumindest bezogen auf die Titel, die dem Dax angehören. Es ging bis kurz vor Toresschluss um mehr als 6 % abwärts, sodass sich die Investoren „langsam“ fragen, was nun zu tun ist. Denn damit hat die Aktie nach einem Aufschlag von über 40 % binnen eines Monats nun den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung