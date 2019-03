Infineon Aktie: Die Dividende ist Geschichte!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ist in den zurückliegenden Wochen durch ein kleines Stahlbad gegangen. Auch am Montag war die Kursentwicklung nicht erfreulich, auch wenn die Voraussetzungen relativ gut gewesen sind. Denn in den vergangenen Tagen hatte sich die Aktie ausgehend von Notierungen in Höhe von weniger als 18,80 Euro wieder nach oben geschraubt. Kurz vor Handelsschluss am Freitag sah es so aus, als könne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.