Infineon-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Infineon hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Die Aktie stellt dennoch derzeit eine gewisse innere Stärke unter Beweis, meinen die charttechnischen Analysten und verweisen auf den Umstand, dass es in den zurückliegenden Wochen einige Zweifel gab. Nun sieht es so aus, als könne Infineon auch 25 Euro bzw. ein Top bei 25,35 Euro erobern. Im Einzelnen: Die Aktie hat zuletzt in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.