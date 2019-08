Infineon Aktie: Chef verlängert den Vertrag – Aktie steigt….

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Nach schwächeren Tagen hat die Aktie von Infineon am Mittwoch mit einem Plus von 2,2 % wieder einen klaren Aufschlag geschafft. Der Wert hat damit die drohende Rückkehr in den raschen und starken Abwärtstrend abgewendet. Täuschen die Zeichen nicht, sind Kurssteigerungen bis zu 17,50 und 18 Euro wahrscheinlich. 20 Euro sind als nächste Kursmarke zumindest „möglich“. Ein Grund für den Kursanstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung