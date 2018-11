Infineon-Aktie: Chartanalyse vom 7. November!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie befindet sich seit einigen Monaten in einem Abwärtstrend. Ihr Wert beläuft sich auf aktuell knapp 18 Euro. Der Kurs bewegt sich an der unteren Grenze des Bollinger Bands entlang und hat dieses auch einige Male verlassen. Der GD (200) liegt unter dem Kurs und hat sich in jüngerer Vergangenheit oftmals als Unterstützung erwiesen. Die beiden anderen Durchschnitte (38; 100) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.