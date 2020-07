Infineon Aktie: Die Bullen lassen nicht locker!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie nimmt in diesen Tagen erneut Anlauf, das Hoch vom 5. Juni bei 21,78 Euro und die knapp darüber liegende Marke von 22,00 Euro zu überwinden. In der zweiten Hälfte des Junis sind die Bullen an dieser Aufgabe relativ klar gescheitert, denn ihnen gelang es nur, die Infineon-Aktie erneut bis in den Bereich von 21,21 Euro vorstoßen zu lassen.

