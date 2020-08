Infineon Aktie: Ausbruch oder Strohfeuer?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie verteidigte in den letzten Tagen ihren 50-Tagedurchschnitt. Danach vollzog der Wert einen neuen Anstieg. Er drang dabei über die 22,00-Euro-Marke vor und stieg am Dienstag in der Spitze bis auf 22,90 Euro an. Hier trafen die Bullen auf den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 21. Juli bei 23,60 Euro und scheiterten an diesem.

Gestern fiel der Kurs ...



