Infineon Aktie: Der Aufwärtstrend kommt schneller als gedacht

Infineon Aktie: Das sind sehr gute Zeichen…

Infineon konnte am Dienstag einen Aufschlag in Höhe von mehr als 4 % für sich verbuchen. Die Aktie schaffte es damit, sich nahe an die Grenze von 18 Euro heranzurobben. Chartanalysten sehen darin den Start einer neuen Rallye, die Chancen würden fast von Tag zu Tag steigen. Die Aktie profitiert davon, dass die Stimmung offenbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



