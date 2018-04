Infineon Aktie: Aufwärtstrend kommt ins Stocken!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

nachdem die Aktie von Infineon einige Zeit eine gute Figur an der Börse hinterließ, kam das Papier in der vergangenen Woche wieder verstärkt unter Druck. Besonders hoch fielen die Verluste am Mittwoch aus, als es zeitweise um rund vier Prozent nach unten ging. Trotz positiver Analysteneinschätzungen lastet die Schwäche bei US-Hightechs derzeit zu stark auch auf deutschen Technologieunternehmen. Chartanalysten warnen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.