Infineon-Aktie: Achtung – das ist JETZT entscheidend!

Infineon ist am Donnerstag wieder etwas stärker geworden. Dennoch war zuletzt zu lesen, dass die Aktie derzeit einen Abwärtstrend erreicht habe. Doch ist dies haltbar? Zumindest einige Chartanalysten sind jetzt der Ansicht, dass es wieder besser aussehe. Denn: die Aktie ist derzeit in einer Range zwischen 21 und 22 Euro gefangen. Beim Blick auf das übergeordnete Bild bleiben auch am Donnerstag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.