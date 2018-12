Infineon Aktie: Abwärtstrend weiterhin intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Auch in der laufenden Woche gibt es zum Teil widersprüchliche Signale, als Infineon am Freitag erst deutlich im Kurs abfällt, nur um sich im späteren Handel wieder etwas zu erholen. Im langfristigen Chart befindet der Titel sich unverändert in einem Abwärtstrend. Innerhalb der letzten sechs Monate verschlechterte der Kurs sich um knapp 31 Prozent. Anleger müssen jetzt weiter auf frische Kaufsignale warten.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.