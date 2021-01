Infineon Aktie: Absolute Kaufempfehlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie befindet sich seit Mitte März vergangenen Jahres in einem kräftigen Aufwärtstrend und hat ihren Wert seitdem mehr als verdreifacht. In der vergangenen Woche stieg das Papier im Hoch bis auf 35,92 Euro und erreichte damit den höchsten Stand seit 2001. Der Chipkonzern ist ein wichtiger Zulieferer der Automobilindustrie und profitiert vom Wandel hin zu Elektromobilität und autonomem Fahren.



