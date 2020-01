Infineon: 2020 läuft wie geschmiert an!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Eine Schrecksekunde hatten die Bullen bei der Infineon-Aktie in dieser Woche zu überstehen, als der Kurs am Montag kurzzeitig auf die 50-Tagelinie abrutschte und knapp oberhalb des EMA50 bei 19,42 Euro ein Tief ausbildete. Doch abgesehen von diesem Ausrutscher läuft das Börsenjahr 2020 für die in Infineon investierten Anleger bislang wie geschmiert.

Am Mittwoch gelang mit dem Anstieg über das



