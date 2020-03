Infineon: 10-Euro-Marke hat gehalten – jetzt wieder aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ISIN: DE0006231004 hat seit 14. Februar mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Das Hoch lag bei 23,065 Euro und am Donnerstag konnte man ein Tief von 10,132 Euro sehen. Die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro hat gehalten und jetzt muss es sich entscheiden, ob es wieder in Richtung Norden gehen kann. Die Analysten sind überwiegend positiv für Infineon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung