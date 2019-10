Inficon: Klartext!

Per 24.10.2019, 07:55 Uhr wird für die Aktie Inficon am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 638.17 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Geräte und Instrumente".

Unsere Analysten haben Inficon nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Inficon ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,63 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 17 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,25 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Inficon beläuft sich mittlerweile auf 579,94 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 639,5 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,27 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 630,06 CHF. Somit ist die Aktie mit +1,5 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Inficon-RSI ist mit einer Ausprägung von 58,51 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 51,47, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".