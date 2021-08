InferVision AI unterstützt die Europäische Kommission bei der Überwachung von COVID-19-Varianten

Wiesbaden, Deutschland (ots/PRNewswire) - InferVision AI wurde ausgewählt, um die Überwachung von COVID-19-Varianten in der Europäischen Union zu unterstützen. Angesichts dieser Herausforderung beschloss die Europäische Kommission, ihre Investitionen in die Einführung von KI-Tools von InferVision zu erhöhen. Die KI-Tools von InferVision werden seit April 2020 von der Europäischen Kommission eingesetzt, um die Erkennung von COVID-19 und die Behandlung von Patienten zu verbessern. Krankenhäuser in Belgien, Estland, Frankreich, Italien, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden und den Niederlanden haben über starke Vorteile durch den Einsatz dieser KI-Anwendung berichtet.Die KI-Anwendungen von InferVision wurden entwickelt, um Kliniker bei der schnellen und genauen Analyse von Anzeichen für Lungeninfektionen auf regulären Thorax-CT-Bildern zu unterstützen. Diese Bilder werden so bearbeitet, dass sie eine Mattigkeitseintrübung und eine hohe Gewebedichte anzeigen, die die Hauptmerkmale einer durch das Coronavirus verursachten viralen Lungenentzündung sind. Wenn diese Befunde vorliegen, wird das Personal sofort gewarnt, so dass potenzielle COVID-19-Patienten priorisiert werden können. Das System ermöglicht auch den Vergleich von Prioritäten, so dass Kliniker das Fortschreiten der Krankheit im Laufe der Zeit überwachen können, was ihnen hilft, bessere Behandlungspläne zu erstellen.Sun Yipeng, Direktor von InferVision Europe, kommentierte: "Viele von uns haben durch die Pandemie Angehörige verloren. Die medizinische Welt hat ihre Ressourcen in diese kritische Aufgabe gesteckt, und wir fühlen uns geehrt, dass wir fortschrittliche Technologie zur Verfügung stellen können, um die Arbeitsbelastung an den Fronten zu verringern. Wir sind davon überzeugt, dass der Einsatz von KI bei diesen Bemühungen dazu dienen wird, die Menschheit weltweit zu verbessern."Das Auswahlverfahren der Europäischen Kommission stützt sich auf drei Kriterien: 1) die technische Exzellenz und die Reife der Technologie, 2) die Fähigkeit, den Dienst für das ausgewählte Krankenhaus schnell zur Verfügung zu stellen, und 3) die Durchführbarkeit des vorgeschlagenen Plans zur Installation des Systems in der angestrebten Anzahl von Krankenhäusern. InferVision hat alle Kriterien mit hohen Standards erfüllt.Die Europäische Kommission hat nützliche Informationen über den Einsatz von KI-gestützter Bildanalyse im Zusammenhang mit dem Fortschreiten der COVID-19-Erkrankung in der Lunge erhalten, und es wird erwartet, dass die Verlängerung des Vertrags zusätzliche zuverlässige Beweise für den Nutzen des Einsatzes von KI im Gesundheitswesen liefern wird.Informationen zu InferVisionInferVision ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen im Bereich der medizinischen künstlichen Intelligenz, das Klinikern zu mehr Effizienz verhilft und Patienten bessere Diagnosen, bessere Behandlungsergebnisse und niedrigere Kosten bietet. InferVision nutzt KI- und Deep-Learning-Technologien, um mehrere Plattformen zu entwickeln, darunter eine KI-Anwendungsmanagement-Plattform, eine KI-Data-Mining-Forschungsplattform und mehrere klinische KI-Anwendungen sowie medizinische KI-Systeme für Qualitätskontrolle, Gesundheitsmanagement und wissenschaftliche Forschung. InferVision bietet fortschrittliche, intelligente Dienstleistungen für Kostenträger, Leistungserbringer und Patienten und verkörpert damit die Devise "Advancing Technology, Inspiring Healthcare". Für weiterführende Informationen: https://global.infervision.com or Mr. Sun Yipeng, europe@infervision.com