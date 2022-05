Infektiologin Addo erwartet Rückkehr der Maskenpflicht

HAMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Die Infektiologin Marylyn Addo rechnet damit, dass Deutschland im Winter die Maskenpflicht wieder einführt: "Wir werden einen guten Sommer haben. Im Herbst werden die Fallzahlen wieder steigen. Ich gehe davon aus, dass Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Winter zurückkommen - jedenfalls im öffentlichen Raum und in Innenräumen, wo Abstand halten schwierig ist", sagte Addo der "Rheinischen Post" (Dienstag).

Sie rechnet aber nicht mit neuen Lockdowns: "Lockdowns erwarte ich wegen der wachsenden Immunität derzeit nicht." Viele Menschen seien geimpft, wenn auch nicht genug. Addo sagte weiter: "Das Coronavirus wird uns noch Jahre begleiten, aber 2023 könnte es endemisch werden. Das Szenario könnte dann so aussehen: Wie bei der Influenza gehen die Zahlen im Winter hoch, Risikogruppen müssen sich schützen. Ansonsten aber helfen Hygiene, Lüften, Abstand halten." Sie erwartet, dass viele Impfstoff-Kandidaten nicht mehr auf den Markt kommen, den Biontech und Moderna dominieren: "Es gibt noch 196 Impfstoff-Kandidaten in präklinischen Studien und 117 in klinischen Studien. Davon wird nur ein kleiner Bruchteil auf den Markt kommen", so Addo weiter. Addo ist Professorin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Foto: über dts Nachrichtenagentur