Infektiöse Virusausscheidung im Nasen-Rachenraum bei geringgradig symptomatischen Personen in der Münchner Fallgruppe.

Berlin, München (ots) - Bei den zunehmenden Fällen von 2019-nCoV Infektion, diezuletzt auch in Deutschland aufgetreten sind, stellt sich die Frage nachÜbertragungen durch geringgradig symptomatische Personen.Das Institut für Virologie der Charité und das Institut für Mikrobiologie derBundeswehr unterstützen seit dem Auftreten des ersten deutschen 2019-nCoVKrankheitsfalles die Diagnostik dieser neuen Virusinfektion. Im Rahmen vonKontrolluntersuchungen überprüfen beide Labore regelmäßig und unabhängigvoneinander die Virusausscheidung bei den in der München Klinik Schwabingbetreuten Patienten. Bei diesen Untersuchungen wurde in mehreren Fällenfestgestellt, dass infektiöses Virus aus dem Nasen-Rachenraum von nur geringsymptomatischen Patienten in Zellkulturen angezüchtet werden kann. DieKrankheitszeichen der untersuchten Patienten ähnelten dabei eher einer harmlosenErkältungskrankheit als einer schwerwiegenden Lungenentzündung. Gleichzeitigfanden beide Labore Hinweise darauf, dass sich das neuartige Coronavirus bei denbetroffenen Patienten unabhängig von der Lunge auch im Nasen-Rachenraum und imVerdauungstrakt vermehrt. Diese Beobachtungen sind deutliche Hinweise für eineÜbertragbarkeit des Virus bereits bei milder oder beginnenderErkältungssymptomatik (Halsschmerz, Zeichen einer akutenNasennebenhöhlen-Infektion, leichtes allgemeines Krankheitsgefühl ohne Fieber).Auf Grund der hohen Bedeutung dieser Befunde für die Ausbreitungskontrolle habensich die an den Untersuchungen beteiligten Einrichtungen noch vor endgültigemAbschluss der wissenschaftlichen Untersuchungen zu einer sofortigen Informationder Gesundheitsbehörden und der Öffentlichkeit entschlossen.Englische Fassung:Infectious nasopharyngeal viral shedding in oligosymptomatic persons infectedwith 2019-nCoVChristian Drosten, Charité - Universitätsmedizin Berlin Roman Wölfel, Institutfür Mikrobiologie die Bundeswehr München Clemens Wendtner, Munich ClinicSchwabingThe growing number of cases of 2019-nCoV infection outside China, including inGermany, raises the issue of potential transmission from persons who have mildsymptoms.The Charité Institute of Virology as well as the Bundewehr Institute ofMicrobiology are supporting the diagnosis of 2019-nCoV infection since the firstcases occurred in Germany. Both laboratories independently monitor virusshedding in patients currently under treatment in Munich Clinic Schwabing.During these studies it was found in several patients that infectious viruscould be isolated from pharyngeal swabs in cell culture. These patients hadsymptoms of common cold rather than viral pneumonia. Concomintantly, bothlaboratories found signs of viral replication not only in the lung, but also inthe pharynx and gut.Taken together, this suggests that persons who have mild or early symptoms ofcommon cold (sore throat, signs of sinusitis, feeling unwell without fever) maybe able to transmit 2019-nCoV to other persons.Because of the immediate relevance for infection control, the participatinginstitutions have decided to release this information prior to completion ofstudies and formal scientific publication.