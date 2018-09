Weitere Suchergebnisse zu "Ines":

München (ots) -Die Gewinnerin steht fest: Ines ist das "Curvy Supermodel 2018"- Ines erhält einen Vertrag bei Peyman Amins Modelagentur PARSManagementDas "Curvy Supermodel" 2018 steht fest: Ines Dahmen hat in denvergangenen Wochen die Herzen von Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella,Jan Kralitschka und Oliver Tienken erobert und die vier Juroren vonihrem Können überzeugt. Die 18-jährige Kölnerin hat das Finale von"Curvy Supermodel" für sich entschieden und sich den Vertrag beiPeyman Amins Modelagentur PARS Management gesichert. Als Siegerinziert Ines außerdem das Cover des JOY Sonderhefts "JOY #style" undgewinnt einen 15.000 Euro Gutschein von ABOUT YOU und eine NewYork-Reise mit Urlaubsguru.Direkt in der ersten von insgesamt sieben Folgen begeisterte InesDahmen die Jury. Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschkaund Oliver Tienken waren sofort Fans der 18-jährigen Kölnerin. Ineskonnte sich in der Finalshow gegen die vier weiteren FinalistinnenAlina, Rahel, Schulamit und Pauline durchsetzen und tritt nun in dieFußstapfen von Céline Denefleh und Hanna Wilperath. Die beidenvorherigen "Curvy Supermodel" Siegerinnen arbeiten erfolgreich alsModels und sind international tätig.Für Ines beginnt nun ein neues Leben. Kürzlich hat sie erfolgreichihr Abitur bestanden und nebenbei als Putzfrau gearbeitet.Tatsächlich als Model zu arbeiten und die Staffel zu gewinnen, warfür die Kölnerin am Anfang nur eine Wunschvorstellung. "Es wäre schoneine Aschenputtel-Karriere, wenn ich vom Putzen zum Modeln aufsteigenwürde", schwärmte die Kölnerin mit tunesischen Wurzeln zu Beginn. ImRahmen von "Curvy Supermodel" ergatterte die 18-Jährige bereits ersteModeljobs. Am Freitag, den 7. September, ziert sie das Cover des JOYSonderhefts "JOY #style" und ist ab sofort bei Modelagent Peyman Aminunter Vertrag.Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashionin "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter undModels mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steileKarriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön.Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dasssich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die JurorenAngelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und OliverTienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben undHerausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt dieZahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen dieErfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg isthart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzungfür eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zumModel.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell