Industrivaerden Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

An derBörse notiert Industrivarden per 27.11.2021, 12:34 Uhr bei 275.4 SEK. Industrivarden zählt zum Segment "Multi-Sektor Holdings".

Wie Industrivarden derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Industrivarden heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 93,64 Punkten, zeigt also an, dass Industrivarden überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 58,6, was bedeutet, dass Industrivarden hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Industrivarden-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Anleger: Industrivarden wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Industrivarden beläuft sich mittlerweile auf 315,86 SEK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 275,4 SEK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,81 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 284,27 SEK. Somit ist die Aktie mit -3,12 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

Industrivaerden kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Industrivaerden jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Industrivaerden Aktie.

Industrivaerden: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...