Industrieumfrage von Oil & Gas IQ zeigt: 43% der STO-Experten sehen in schleichendem Umfangswachstum die Hauptursache für STO-Überschreitungen

London (ots/PRNewswire) -Angesichts unbeständiger Konjunkturaussichten für 2018 kommt derSTO-Strategie beim Erhalt der knappen Gewinnmargen für Onshore- undOffshore-Assets eine immer größere Bedeutung zu (STO=Shutdowns,Turnarounds, Outages; dt.: Stillstände, Umbauten, Abschaltungen).Im Vorfeld des 15. jährlichen Shutdowns and Turnarounds Summit hatOil & Gas IQ über 2000 Mitglieder der STO-Community befragt, umherauszufinden, wie sich der Sektor angesichts schwierigerMarktbedingungen für die Zukunft ausrichtet, sowie neue Chancen undTrends für die bevorstehenden Jahre auszuloten.Bei der Umfrage hat sich herausgestellt, dass es bei derSTO-Strategie immer stärker um die Verlängerung der Intervallezwischen Stillständen oder die Einplanung kurzer, gezielterWartungszeiträume geht. Es herrscht außerdem ein Mangel anqualifizierten STO-Managern. Um die langfristige operativeSpitzenleistung sicherzustellen, ist es daher unbedingt erforderlich,das richtige Wissen und die notwendige Erfahrung weiterzugeben.Die Umfrageteilnehmer haben auch herausgestellt, dasstechnologische Innovationen Chancen zur Wertschöpfung im Planungs-und Implementierungsprozess bieten und sowohl Digitalisierung alsauch Automatisierung bei STO mittlerweile eine wichtige Rollespielen.Aus dieser exklusiven Studie wurde eine Infografik mit dem Titel'Effective Shutdowns in a Challenging Environment' erstellt, die alskostenloser Download bereitgestellt wird: http://bit.ly/STO2018surveyDiese Antworten dienen beim 15. jährlichen Shutdowns andTurnarounds Summit (12.-13. Februar 2018, Amsterdam) alsDiskussionsgrundlage. Führende STO-Vertreter der Öl- und Gas-,Windkraft-, Metall-, Kohle- und Petrochemieindustrie (darunter MOL,Wintershall Norge, Lukoil, GUPCO-BP JV und TWPL) werden sich über dieTools und Strategien austauschen, auf die es ankommt, damitOrganisationen ihre TAR-Strategie verbessern, verfeinern und neuausrichten können, um in diesem schwierigen Umfeld operativeEffizienzen zu erzielen.