Industriestimmung in der Eurozone trübt sich weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Juli weiter eingetrübt.



Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 1,1 Punkte auf 46,5 Punkte gefallen, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Donnerstag in einer zweiten Schätzung in London mit.

Allerdings wurde eine erste Schätzung leicht um 0,1 Punkte nach oben revidiert. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung von 46,4 Punkten erwartet. Der Indikator rutschte damit weiter unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Es wird also ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie signalisiert.

Die Marktforscher von IHS Markit erklärten die vergleichsweise trübe Stimmung mit wachsenden geopolitischen Risiken, dem anstehenden Brexit und einer sich weiter abkühlenden Weltwirtschaft./jkr/bgf/jha/