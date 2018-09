Industriestimmung im Euroraum trübt sich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August erwartungsgemäß eingetrübt.



Nach einer leichten Erholung im Juli sank der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,5 Punkte auf 54,6 Zähler, wie das Institut am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein erstes Erhebungsergebnis wurde damit bestätigt. In den vergangenen Monaten hat sich der Indikator spürbar eingetrübt, was auf ein deutlich langsameres Wachstum hindeutet./bgf/tos/zb