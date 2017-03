Industriemanager Klaus Liesen ist tot

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ESSEN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der langjährige Ruhrgas-Vorstandschef und VW -Aufsichtratschef Klaus Liesen ist tot.



"Herr Liesen ist heute Morgen im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen", sagte ein Sprecher des Energiekonzerns Uniper am Donnerstagabend, in dem die Ruhrgas AG aufgegangen ist. Liesen wurde 85 Jahre alt.

Auch VW würdige seine Verdienste. "In 15 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates hat er in den 1980er und 90er Jahren wesentlich zur Expansion und Internationalisierung des Konzerns beigetragen", erklärte VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch./vd/DP/tos