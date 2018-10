Industriekonzern Schneider Electric nach robustem Wachstum etwas optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Industriekonzern Schneider Electric hat seinen Umsatz im dritten Quartal deutlich gesteigert.



Dabei profitierte das Unternehmen von robusten Geschäften sowohl im Energiemanagement als auch in der Industrieautomation. Die Entwicklung dürfte auch im vierten Quartal anhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mit. Daher hob der Konzern auch die untere Spanne seiner Jahresprognose leicht an.

So erwartet der Konzern nun ein organisches Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebita) von 8 bis 9 Prozent. Bislang war Schneider Electric von 7 bis 9 Prozent Zuwachs ausgegangen. Der Umsatz soll organisch "nahe 6 Prozent" wachsen, nach bislang geschätzten 5 bis 6 Prozent. Im organischen Wachstum sind Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert.

Die Erlöse stiegen im dritten Jahresviertel um 8 Prozent auf rund 6,4 Milliarden Euro, organisch lag das Plus bei 7,2 Prozent. Dabei trugen alle wichtigen Regionen zum Wachstum bei, insbesondere Nordamerika sowie Asien-Pazifik legten zu./nas/tav/jha/