Industriekonzern ABB erhält deutlich mehr Aufträge

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Industriekonzern ABB hat im dritten Quartal bei Neugeschäft und Umsatz deutlich zugelegt.



Der Auftragseingang stieg um 10 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Dabei konnte ABB in allen Bereichen und Regionen mehr Aufträge an Land ziehen. Der Umsatz nahm um 6 Prozent auf rund 9,3 Milliarden Dollar zu.

Das operative Ergebnis (Ebita) sank dagegen um 1 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Auch die entsprechende Marge nahm leicht ab. Die Integration der übernommenen GE Industrial Solutions belastete hier. Der Nettogewinn stieg dagegen um 6 Prozent auf 603 Millionen Dollar.

Durch die Akquisition von GE Industrial Solutions konnte das Geschäft mit Elektrifizierungsprodukten bei Aufträgen und Umsatz deutlich zulegen und seine Präsenz auf dem wichtigen US-Markt steigern. Starke Zuwächse erzielte zudem die Sparte Robotik und Antriebe. Auch das Geschäft mit Stromnetzen zeigte eine Aufwärtstendenz, die Aufträge zogen deutlich an. Zudem stützen Kostensenkungen die operative Ebita-Marge, die zwar leicht sank, mit 10 Prozent jedoch den Zielkorridor von 10 bis 14 Prozent erreichte.

Um die Stromnetze herrscht seit längerem Streit. Aktionär Cevian hatte immer wieder eine Abspaltung gefordert. ABB-Chef Ulrich Spiesshofer, der einen solchen Schritt immer wieder abgelehnt hat, hatte im Juli erklärt, das Portfolio sei "nicht in Stein gemeißelt". Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuletzt unter Berufung auf Kreise berichtet, ABB spiele eine Abspaltung der Sparte durch und eine Entscheidung könne zu Jahresende fallen./nas/tav/fba