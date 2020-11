Industriekonferenz mit Altmaier unter Einfluss der US-Wahl

BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl dürfte ein wichtiges Thema einer Industriekonferenz am Mittwoch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) werden.



An der digitalen Veranstaltung (14.00 Uhr) nehmen auch Industriepräsident Dieter Kempf und der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Jörg Hofmann, teil. Die USA sind einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Die Beziehungen waren aber in den vergangenen Jahren unter US-Präsident Donald Trump belastet, etwa durch einen Handelskonflikt mit der EU.

Weitere Themen bei der Konferenz dürften die aktuelle Corona-Lage sowie die künftige Industriepolitik in Deutschland und der EU sein. Altmaier drängt seit langem auf eine aktivere Industriepolitik./hoe/DP/fba