Industriekoalition IP2Innovate fordert Patentrechtsreform zur Förderung von Innovation in Deutschland

Berlin (ots) - Das Patentrecht ist ein wesentlicher Eckpfeiler fürInnovation und - damit verbunden - für nachhaltigesWirtschaftswachstum. Es kann dieser Rolle allerdings nur gerechtwerden, wenn es die Entwicklung und das Inverkehrbringen komplexer,multifunktionaler Hightech-Produkte wie Autos, Telefone undmedizinische Geräte unterstützt. Dies tut das deutsche Patentrechtderzeit nicht! Hauptmangel: Unterlassungsklagen werden automatischerlassen, ohne alternative, geeignetere Rechtsmittel zu prüfen. DieseSituation schadet der deutschen Industrie."Wir setzen uns gezielt für eine Anpassung des Patenrechts und dieEinführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung beim patentrechtlichenUnterlassungsanspruch ein", sagt Kevin Prey, Chairman von IP2Innovateund Director IP Policy & Strategic Transactions bei SAP. DerUnterlassungsanspruch ist eine notwendige und maßgebliche Säule, umeinen starken Patentschutz zu gewährleisten. Dieser kann sich jedochin einigen Fällen als unverhältnismäßig erweisen: Beispielsweise wenndas Patent sich nur auf eine Komponente eines komplexenGesamtprodukts mit tausenden patentierten Komponenten bezieht unddeswegen ggf. ganze Produktreihen vom Markt genommen werden müssen."Die Androhung einer automatischen Unterlassungsverfügung und diefehlende Verhältnismäßigkeitsprüfung bedeuten, dass deutscheUnternehmen mit einem erheblichen wirtschaftlichen Risikokonfrontiert sind", so Prey weiter. Gerade in einemHochtechnologieland wie Deutschland sei dieses Thema für vieleUnternehmen von hoher Relevanz. Kevin Prey: "Sogenannte"Patenttrolle" nutzen die fehlende Verhältnismäßigkeitsprüfunggezielt aus, um überzogene Zahlungen von Unternehmen in Deutschlandzu erhalten."Letztendlich entzieht diese Situation den Unternehmen erheblicheFinanzmittel, die für Forschung, Entwicklung und Innovationen nichtlänger zur Verfügung stehen. Dies hat auch Auswirkungen aufVerbraucherinnen und Verbraucher. IP2Innovate sieht hier dringendenpolitischen Handlungsbedarf.Über IP2InnovateIP2Innovate ist ein branchenübergreifender Zusammenschluss vonUnternehmen und Industrieverbänden, die sich gemeinsam für eininnovationsförderndes Patentrecht in Europa einsetzen.Das Weißbuch finden Sie unter: www.ip2innovate.euWeitere Informationen sowie Fallbespiele stellen wir Ihnen gernezur Verfügung.Pressekontakt:Markus WeidlingInterel Deutschland GmbHTel: +49 30 28 88 29 17markus.weidling@interelgroup.comOriginal-Content von: IP2Innovate, übermittelt durch news aktuell