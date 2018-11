Industrie steigert im Jahr 2017 Investitionen um 2,6 % gegenüber 2016

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 haben die deutschenIndustrieunternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 63,7 MilliardenEuro in Sachanlagen (zum Beispiel Maschinen, Grundstücke mit Bauten,Werkzeuge) investiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, waren das rund 1,6 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2016(+2,6 %).Auf die vier größten Branchen - Herstellung von Kraftwagen undKraftwagenteilen, Maschinenbau, Herstellung von chemischenErzeugnissen sowie Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln -entfiel mit einem Investitionsvolumen von 33,2 Milliarden Euro mehrals die Hälfte der gesamten Investitionen der deutschen Industrie imJahr 2017.Erhöht hat sich das Investitionsvolumen im Jahr 2017 gegenüber2016 insbesondere bei den Unternehmen, die in der Herstellung vonDatenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen(+22,3 % auf 3,1 Milliarden Euro) tätig sind. Einen deutlichenAnstieg gab es auch in den Wirtschaftszweigen Herstellung vonchemischen Erzeugnissen (+14,5 % auf 5,7 Milliarden Euro) undHerstellung von elektrischen Ausrüstungen (+11,3 % auf 3,1 MilliardenEuro).Die Investitionen in Sachanlagen gingen 2017 gegenüber 2016dagegen in den Wirtschaftszweigen Herstellung von pharmazeutischenErzeugnissen (-20,1 % auf 1,9 Milliarden Euro) und Herstellung vonNahrungs- und Futtermitteln (-4,2 % auf 4,5 Milliarden Euro) zurück.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Investitionserhebung im Produzierenden Gewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 08,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell