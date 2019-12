Industrie produzierte 12,6 % der Bruttostromerzeugung 2018

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 haben die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbesund des Bergbaus 55 Terawattstunden (TWh) Strom erzeugt. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht dies einem Anteil von 12,6 % ander von der amtlichen Statistik erfassten Bruttostromerzeugung in Deutschland(436 TWh einschließlich Kraftwerken der allgemeinen Versorgung). Damit war derAnteil des Industriestroms an der gemeldeten Bruttostromerzeugung um 0,3Prozentpunkte höher als 2017. Seit 2008 stieg der Anteil um 4,0 Prozentpunkte.Die Industriekraftwerke dienen in erster Linie der Eigenversorgung, jedoch wirdvielfach Elektrizität an andere Betriebe oder an dasElektrizitätsversorgungsnetz abgegeben.Erdgas wichtigster Energieträger in der Industrie, Kohle verliert an BedeutungDie Zusammensetzung der zur Stromerzeugung eingesetzten Energieträger hat sichseit 2008 verändert: Der Anteil von Erdgas stieg von 35,9 % im Jahr 2008 aufnunmehr 49,2 %. Erdgas ist somit der wichtigste Energieträger in der Industrie.Der Anteil der Energie, die durch Stein- und Braunkohle gewonnen wurde, isthingegen von 25,4 % (2008) auf 12,1 % (2018) zurückgegangen.30 % der 2018 von der Industrie erzeugten Strommenge stammen aus Betrieben derChemischen Industrie, 19 % aus der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie 13 %aus der Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus.Methodischer Hinweis:In der amtlichen Statistik erfasst werden Kraftwerke ab einer Nettonennleistung(elektrisch) von 1 Megawatt, ausgenommen sind Windkraft- undPhotovoltaikanlagen.Weitere Methodische Hinweise und detaillierte Angaben bietet die Fachserie 4,Reihe 6.4 "Stromerzeugungsanlagen der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowieim Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden" sowie der ThemenbereichEnergie unter www.destatis.de > Zahlen & Fakten > Wirtschaftsbereiche > Energie> Erzeugung. In der Datenbank GENESIS-Online können weitere Daten über dieTabellen (43351) abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Energie, Ver- und Entsorgungswirtschaft,Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 07www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4467663OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell