Industrie gegen 'Alleingänge' der EU beim Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Der Industrieverband BDI hat Pläne der EU-Kommission zur Erhöhung des Klimaziels kritisiert.



"Schärfere EU-Klimaziele bringen nichts. Alleingänge der EU lehnen wir ab", sagte der stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch am Dienstag in Berlin. Es sei falsch, so zu tun, als ob Europa den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen kompensieren könnte. Der Anteil der USA an den weltweiten Emissionen betrage 16 Prozent, jener der EU zehn Prozent. Die chinesischen Emissionen machten mehr als 27 Prozent aus. "Wirksamer und bezahlbarer Klimaschutz gelingt nur durch ernst gemeinte internationale Kooperation."

Statt über immer ambitioniertere Ziele zu reden, müsse es um die Instrumente gehen, mit denen sich die bestehenden Ziele überhaupt erreichen ließen, so Lösch. "Die Bürger Europas und die Wirtschaft brauchen Klarheit, wie die existierenden anspruchsvollen Ziele kosteneffizient zu erreichen sind."

Das offizielle Klimaziel der Europäischen Union soll nach dem Willen der EU-Kommission deutlich erhöht werden. Für 2030 soll die EU international eine Senkung der Treibhausgase um 45 Prozent im Vergleich zu 1990 zusagen - statt bisher 40 Prozent. "Es ist meine Absicht, diese Frage demnächst den Mitgliedstaaten vorzulegen", erklärte EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Im Oktober will der Spanier einen offiziellen Beschluss der EU-Staaten erreichen./hoe/DP/jha