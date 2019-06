Industrie fordert Kurskorrektur im Haushalt: mehr Investitionen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Industrie wirft der Bundesregierung falsche Schwerpunkte beim Haushalt für 2020 vor.



Angesichts fallender Wachstumsprognosen und abnehmender Auftragseingänge müsse alle Priorität auf Investitionen und Innovation liegen, forderte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Es wäre fahrlässig, jetzt keine Kurskorrektur vorzunehmen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Die Bundesregierung muss jetzt beweisen, dass sie die Zeichen der Zeit erkennt und bereit ist, Verantwortung für die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes zu übernehmen."

Das Kabinett will den Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch beschließen. Darin werde das Geld einseitig ausgegeben, den Löwenanteil bekomme das Sozialministerium, kritisierte Lang. "Die Sozialausgaben wachsen weiter, während die Koalition für die Förderung künstlicher Intelligenz zusätzlich nur eine Milliarde Euro bis 2023 investieren will. Das ist ein krasses Missverhältnis", erklärte er.

Die noch vorhandenen Überschüsse müssten stärker für Investitionen genutzt werden, forderte der BDI. Allerdings plant die Bundesregierung derzeit schon mit Investitionen von 39,8 Milliarden Euro - fast einer Milliarde mehr als in diesem Jahr./tam/DP/zb