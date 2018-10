Industrie-Studie: Jeder dritte Top-Manager hält sein Unternehmen für stark krisenanfällig / Banken und Investoren fordern zunehmend vorausschauende Maßnahmen zur Krisenprävention ein

Köngen (ots) - Jeder dritte Top-Manager eines mittelständischenIndustrieunternehmens in Deutschland hält sein eigenes Unternehmenfür stark krisenanfällig. Vor allem die hohe Abhängigkeit voneinzelnen Regionen oder Märkten bereitet vielen Chefs hierzulandeSorgen. Als absolut krisenfest schätzt nur jeder fünfteUnternehmenslenker seinen Betrieb ein. Das sind Ergebnisse der Studie"Restrukturierung 2018". Die Unternehmensberatung Staufen hat dafür244 Vorstände und Geschäftsführer mittelständischerIndustrieunternehmen befragt."Die jüngsten Warnungen von IWF-Chefökonom Maurice Obstfeld undBDI-Präsident Dieter Kempf lassen befürchten, dass dieseSelbsteinschätzung der deutschen Industrie schneller als noch vorwenigen Monaten gedacht einem Realitätscheck unterzogen werdenkönnte", sagt Andreas Sticher, Partner bei der UnternehmensberatungStaufen. "Wie unsere Studie weiter zeigt, ist vor allem derMaschinen- und Anlagenbau überdurchschnittlich stark von einzelnenRegionen oder Märkten abhängig. Angesichts der aktuellenHandelskonflikte dürfte daher in vielen Unternehmen sowie bei ihrenGeldgebern die Anspannung zunehmen."Aber auch unabhängig von konjunkturellen Schwankungen undpolitischer Stabilität stehen selbst etablierte Unternehmen mit(noch) guter Ertragslage mittlerweile permanent vor derHerausforderung, den bestehenden Erfolg abzusichern und gleichzeitigden Wandel hin zu neuen Geschäftsmodellen und -strukturen zu managen."Die industrielle Revolution 4.0 ist in vollem Gange und längst nichtalle Betriebe sind aktuell dazu in der Lage, sich selbst neu zuerfinden", so Restrukturierungs-Experte Sticher.Immerhin spielen laut der aktuellen Staufen-Studie 59 Prozent derdeutschen Industrieunternehmen regelmäßig Krisenszenarien undmögliche Gegenmaßnahmen durch. Staufen-Berater Sticher geht das abernicht weit genug: "Das Ziel muss ein echter Mentalitätswandel sein.Es gilt für die Unternehmen, künftig nicht erst auf eine Krise zureagieren, wenn es eventuell schon zu spät ist, sondernFrühindikatoren rechtzeitig zu erkennen und entsprechend schnelldarauf zu reagieren."Dieser Ansatz des sogenannten Predictive Restructuring wirdzunehmend auch von Banken und Investoren eingefordert. Schließlichhängen ihre Kredit-Ausfallquoten beziehungsweise Anlagerenditenmaßgeblich davon ab, dass die Unternehmen nicht unvorbereitet in eineKrise taumeln, sondern am besten mit Weitsicht rechtzeitig daranvorbeisteuern. "Früher waren Restrukturierungs-Projekte immer erstdann gefragt, wenn sich ein Unternehmen bereits in einer finanziellenKrise befand. Diese Sichtweise greift heute eindeutig zu kurz", istStaufen-Partner Sticher überzeugt.Maschinenbau Kongress am 06. November bei SEW-EURODRIVE inBruchsalDer Maschinenbau durchläuft eine gravierende Transformation. Der Maschinenbau durchläuft eine gravierende Transformation. Dabei bestimmt die Digitalisierung einerseits immer stärker unternehmenseigene Prozesse, eröffnet auf der anderen Seite aber auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Noch besteht in diesem Zusammenhang bei vielen Unternehmen eine hohe Unsicherheit über den Nutzen der Digitalisierung und den Erfolg neuer Geschäftsmodelle. Der von der Staufen AG in Kooperation mit SEW-EURODRIVE veranstalteten Maschinenbau Kongress befasst sich daher mit folgenden Fragen: Wie geht der Maschinen- und Anlagenbau in diesem Transformationsprozess vor? Wie entwickeln Unternehmen smarte Produkte sowie neue Geschäftsmodelle? Und wie setzen sie diese - auch im internationalen Kontext - um? 