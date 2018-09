Industrie-Forschungsinstitute zeigen bundesweit Neuerungen

BERLIN (dpa-AFX) - Rund 60 industrienahe Forschungsinstitute zeigen an etwa 30 Standorten Neuerungen von Software, die den Straßenverkehr sicherer machen soll, bis hin zu Medizin-Hightech.



Organisiert sind sie in der Zuse-Gemeinschaft, einer Interessensvertretung industrienah forschender Institute. Von der vernetzten, industriellen Stickmaschine bis zum Einsatz digitaler Technik in der Landwirtschaft wollen die Institute am Donnerstag bundesweit ihre Entwicklungen vorstellen.

Bei Förderprojekten würden privatwirtschaftlich organisierte Forschungseinrichtungen benachteiligt, kritisierte ein Sprecher am Mittwoch in Berlin. Von der Politik forderte die Organisation mehr Unterstützung in Form eines eigenen Haushaltstitels im Bund.

Dem technologie- und branchenoffenen Verband gehören 76 Mitglieder bundesweit an. Die Institute betreiben laut Verband schwerpunktmäßig praxisorientierte Forschung für mittelständische Unternehmen. Erstmals präsentierten sich die Forschungsinstitute der Zuse-Gemeinschaft gemeinsam, hieß es./bw/DP/nas