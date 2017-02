Industrie-Elite erhält Auszeichnungen (FOTO)

Landsberg am Lech (ots) -Eine Gruppe von Produktionswerken setzt sich beimBenchmark-Wettbewerb "Die Fabrik des Jahres 2016/ GEO" an die Spitze.Beim gleichnamigen Kongress vom 20. bis 22. März 2017 in Münchenerläutern die Top-Werke ihre Erfolgsstrategien.Die Sieger-Unternehmen des Benchmark-Wettbewerbs "Die Fabrik desJahres/GEO" haben den Beweis angetreten: Agilität und Flexibilität,Lean Production und Digitalisierung führen zu Bestleistungen. Zum 25.Mal stellten sich Produktionswerke dem härtesten Benchmark-Wettbewerbder Industrie, der unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriumsfür Wirtschaft und Energie steht. Alle Gewinner zeichnet aus, dasssie ihre Wertschöpfungskette ganzheitlich optimieren, indem sie LeanProduction und Digitalisierung integrieren(www.fabrik-des-jahres.de).Als überzeugender Gewinner erhält das Werk ASM Assembly Systems inMünchen die Auszeichnung "Die Fabrik des Jahres 2016". Die Begründungder Jury: Das ASM-Werk, ein weltweiter Ausrüster derElektronikfertigung, der in München SMT-Bestückungssysteme(Surface-Mounting Technology) für die Telekommunikations-,Automotive-, IT-, Consumer-Elektronik- sowieAutomatisierungsindustrie herstellt, erreichte 2016 durchgängigSpitzenwerte bei den Kennzahlen entlang der gesamtenWertschöpfungskette. Dies gelang, weil das Werk in München seineFertigungsstruktur komplett neu auslegte und den Wertstrom wieMaterial- und Informationsfluss, Durchlauf- und Prozesszeiten,Bestände und Transportwege optimierte, indem es Schnittstellen undPufferstellen reduzierte. Gleichzeitigt ist das Werk in der Lage, miteiner hohen Mitarbeiterflexibilität auch starke Auftragsschwankungenvon bis zu 60 Prozent auszugleichen.Die Auszeichnung "Global Excellence in Operations" geht an Rohde &Schwarz in Teisnach. Der Elektronikkonzern für Messtechnik, Rundfunk-und Medientechnik, sichere Kommunikation sowie Technik fürFunküberwachung und Ortung, fertigt mit rund 1600 Mitarbeiternelektronische Systeme, Geräte, Module und Komponenten. BeeindruckendeKennzahlen erlangt das Werk durch eine extrem hohe Fertigungstiefe,eine optimale Prozessbeherrschung und die schrittweise Einführung vonneuen Technologien wie 3D-Druck in der Fertigung.Weitere Auszeichnungen erhalten Produktionswerke, die in einzelnenKategorien des Benchmark-Wettbewerbs am besten abgeschnitten haben:- Hervorragende Teilefertigung und Montage: Agfa-Gevaert HealthCare, Werk Peißenberg- Exzellentes Produktionsnetzwerk: MAN Truck & Bus, Werk München- Standortsicherung durch Digitalisierung: Infineon Technologies,Werk Dresden- Hervorragende Qualität: Seat, Werk Martorell, Spanien- Hervorragende Großserienfertigung: Beijing Benz Automotive, WerkPekingDie sieben Siegerwerke des 25. Wettbewerbs "Die Fabrik desJahres/GEO" geben detailliert Einblicke in ihre Methoden undStrategien. Außerdem erwartet die Teilnehmer des Kongresses eineKeynote von Professor Daniel T. Jones. Der international bekannteVordenker von Lean Management und Mitautor des Buches "The Machinethat changed the World", hält Rückblick und Vorschau zugleich inseinem Vortrag "Reflection of the future of Lean Thinking".Werksbesichtigung:Das Siegerwerk ASM Assembly Systems in München sowie derPreisträger MAN Truck & Bus AG öffnen ihre Tore. Am zweitenKongresstag können die Teilnehmer an einer Werksführung teilnehmen.Der Benchmark-Wettbewerb:Seit 25 Jahren richten die Fachzeitung Produktion und dieUnternehmensberatung A.T. Kearney den Industrie-Wettbewerb "DieFabrik des Jahres/GEO" aus. Sie zeichnen jährlich diejenigen Fabrikenaus, die mit Spitzenleistungen in der Produktion aufwarten. Mehr als100 Kennzahlen werden dazu ausgewertet, wobei branchen- undproduktionstypspezifische Einflüsse berücksichtigt werden. Außerdemwird der Award "Global Excellence in Operations" (GEO) verliehen, beidem der Prozess über die gesamte Wertschöpfungskette beurteilt wird.Die Preisträger werden von einem Auditoren-Team auf Basis einerumfangreichen Befragung, Benchmark-Analysen und Fabrikbesichtigungenermittelt.Anmeldung zum Fachkongress: Ricarda Herrmann, Süddeutscher VerlagVeranstaltungen GmbHTel: +49 (0) 8191/125-872, ricarda.herrmann@sv-veranstaltungen.deAkkreditierung und Bildmaterial: Christiane Siemann,Pressereferentin "Produktion", Tel.: 08041/ 79 46 077, Mobil: 0151/20 70 57 73, Mail: csiemann@t-online.dePressekontakt:Pressebüro SiemannChristiane SiemannMarktstraße 7383646 Bad TölzTel.:08041/7946077csiemann@t-online.dewww.siemann.netOriginal-Content von: Produktion, übermittelt durch news aktuell