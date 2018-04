Industrie: Besser als in diesem Jahr läuft die Konjunktur nicht mehr

HANNOVER (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie rechnet nach einem stabilen Aufschwung in diesem Jahr mit keinen zusätzlichen Wachstumssprüngen.



"Besser als in diesem Jahr wird die Konjunktur wohl nicht mehr", sagte der Präsident des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf, am Montag auf der Hannover Messe. Im neunten Jahr des Aufschwungs präsentiere sich die deutsche Wirtschaft aber robust.

Für 2018 rechnet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nach wie vor mit einem Wachstum der realen Wirtschaftsleistung von 2,25 Prozent. Dieser "moderate Aufschwung" werde jedoch besonders von Protektionismus und Handelskonflikten gefährdet. Vor allem der Heimatmarkt Europa trage die deutsche Stärke. Erstmals seit zehn Jahren wachse die Wirtschaft aller 28 EU-Staaten.

Die deutsche Industrie wird nach BDI-Angaben vor allem durch Fachkräftemangel, den schleppenden Breitbandausbau sowie ausbleibende Anreize für private Investitionen ausgebremst. Der Verband schlägt weiterhin eine Forschungsförderung vor, bei der zehn Prozent der Personalausgaben in Forschung und Entwicklung bei der Steuerlast angerechnet werden. Bei der Digitalisierung sei der große Wurf auch nach dem Start der neuen Bundesregierung noch nicht erkennbar, kritisierte der BDI-Präsident./rek/DP/das