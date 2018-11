Industrie-4.0 spart Mittelständler Stiebel Eltron 40 Prozent Kosten (FOTO)

Holzminden (ots) -Stiebel Eltron hat dank Digitalisierung und vernetzter Fertigungrund 40 Prozent seiner Produktionskosten gesenkt. Der Spezialist fürHeizung und Haustechnik setzt als einer der Industrie-4.0-Pioniere imdeutschen Mittelstand bereits seit rund zehn Jahren auf digitaleTransformation. Neben den Investitionen in Mitarbeiter und Know-howfokussiert das Unternehmen aus Holzminden auf die Weiterentwicklungder Geschäftsmodelle. Dabei führen oft viele kleine Schritte zumErfolg. Ein internes Digitalisierungsteam treibt derzeit rund 30Teilprojekte voran."Wir beschäftigen gut ein Dutzend Programmierer für unsereMaschinen und Produktionsanlagen", erklärt Dr. Kai Schiefelbein,Geschäftsführer von Stiebel Eltron. "Dabei programmieren unsereeigenen IT-Experten beispielsweise die Kommunikationsplattform, diezur Vernetzung der Maschinen (IoT) benötigt wird. Darauf entfälltzwar ein Drittel der Kosten für die Anlagenerstellung insgesamt -doch für Stiebel Eltron geht die Rechnung auf: Die Fertigungskostensinken, sodass sich die Aufwendungen für die Manpower lohnen. Heuteschon ist die Blechfertigung für Durchlauferhitzer, Lüftungsgeräteund Wärmepumpen nahezu vollständig automatisiert."Roboter kommunizieren über verschiedene Standorte hinwegDie Vorteile der vernetzten Produktion zeigen sich sehr deutlichbei der Kommunikation zwischen Industrie-Robotern an verschiedenenStandorten. In Holzminden verpacken die elektronischen Helfer 24Stunden lang Warmwassergeräte. Im zweiten Werk im hessischenEschwege arbeiten Roboter gleichzeitig in der Vorproduktion undbekommen Ihre Arbeitsaufträge automatisch von der Anlage inNiedersachsen. "Durch den digitalen Datenfluss sparen wir viel Zeitbei der Vorbereitung der Fertigung sowie bei der Verpackung - hiersind jeweils Industrie-Roboter im Einsatz. Alle Prozesse sindtransparent - zudem sind wir sehr flexibel: Drei unterschiedlicheGerätevarianten können gleichzeitig verpackt werden."Sorgfältige Planung zahlt sich heute ausGut zehn Jahre nach der Umstellung auf digitale Lösungen zahltsich auch die sorgfältige Planung aus. Im Vorfeld der Automatisierungwurden zunächst die bestehenden Prozesse optimiert und die Produktionverschlankt ("Lean Production"). So war von Anfang an garantiert,dass nur wertschöpfende Prozesse digitalisiert werden."Den siebenstelligen Betrag, den wir in die Digitalisierungunserer Fertigung investiert haben, bekommen wir heute durchpositive Effekte zurück", so das Fazit von Stiebel-EltronGeschäftsführer Dr. Schiefelbein. "Dabei hat uns die Automation mitIndustrie-4.0 wettbewerbsfähiger gemacht. Die Zahl der Mitarbeiterist in den vergangenen zehn Jahren um rund 400 Kolleginnen undKollegen gestiegen."Über Stiebel EltronStiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz vonüber 500 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Marktder Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Alsinnovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltronbei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie -für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mitüber 3.330 Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von derProduktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how.Das Resultat sind effiziente und innovative Lösungen für Warmwasser,Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltron produziert amHauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Eschwege sowie andrei weiteren Standorten im Ausland (Tianjin/China, Bangkok/Thailand,Poprad/Slowakei).Pressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell