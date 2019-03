Industrie 4.0: Zwei US-Konzerne ausgezeichnet, die mit IT-Lösung aus Oberschwaben produzieren (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Ravensburg (ots) -- Lockheed Martin und Dynomax erhalten Auszeichnung für besteFertigung- 20 % höhere Produktivität mit Hilfe der Cloud-Plattform-LösungFORCAM FORCE[TM]- Echtzeit-Chatbot mit Maschinen erleben: Hannover Messe (1.-5.April) - Halle 7 / A11Der US-Verband der fertigenden Industrie des Landes, die NationalAssociation of Manufacturers, zeichnet diesen Sommer zwei Kunden desIndustrie-4.0-Spezialisten FORCAM aus Ravensburg (Oberschwaben) aus.Die Unternehmen Lockheed Martin (Luftfahrt) und Dynomax (Zulieferer)sind unter den Siegern des renommierten Manufacturing LeadershipAward 2019 für beste Fertigung.Mit dem Preis ehrt der US-Verband fertigende Unternehmen undProduktionsleiter, die die Zukunft der der globalen Fertigunggestalten. Die Siegerprojekte hätten "einen klaren und überzeugendenWert, einen Return on Investment und andere greifbare Ergebnissegeliefert", heißt es in einer Mitteilung im Namen der 14-köpfigenJury. Die Preisverleihung findet am 12. Juni im Rahmen des jährlichenGipfeltreffens des US-Verbands in Huntington Beach (Kalifornien)statt. www.mlsummit.comLockheed Martin und Dynomax nutzen die Cloud-Plattform-LösungFORCAM FORCE[TM]. Sie unterstützt fertigende Unternehmen dabei, ihreProduktivität in Fabriken sowie den Return on Investment (ROI) durchdatengestützte Fertigung (Smart Manufacturing) signifikant zuverbessern. So erreichte Dynomax, Luft- und Raumfahrtzulieferer ausChicago (Illinois), in drei Monaten eine Produktivitätssteigerung von20 Prozent. Weitere Kunden sowie führende Analysten testieren FORCAMsignifikante Effizienzverbesserungen in Verbindung mit modernenChange-Prozessen. Der ROI liegt im Schnitt bei unter zwölf Monaten.www.lockheedmartin.com / www.dynomaxinc.com / Die Gewinner:https://bit.ly/2HV4c1x"Die Auszeichnung für unsere Kunden durch das hochrangig besetztePreis-Komitee freut uns sehr", sagt Manfred Heisen, Chef von FORCAMUSA. ""Es ist unser Ziel, Unternehmen durch höhere Produktivität mehrWettbewerbsfähigkeit und größere Standort- uns Arbeitsplatzsicherheitzu ermöglichen. Wenn unsere Kunden durch den Einsatz unserer Lösungbeispielhaft in ihrer Branche fertigen können, dann ist das für unsEhre und Ansporn zugleich."Hannover Messe: Mit FORCAM verstehen Alexa, Cortana & Co jetztauch FabrikmaschinenFORCAM präsentiert auf der diesjährigen Hannover Messe ab nächstenMontag in Halle 7 (Stand A11) die erste schlüsselfertige und freierweiterbare Cloud-Plattform-Lösung für Smart Manufacturing. DasKonzept der Lösung FORCAM FORCE[TM]: Plug & Perform - vernetzen undsofort messbar die Produktivität steigern. https://iiot.forcam.comDie FORCAM Lösung bietet Unternehmen erstmals die völligeFlexibilität, eigene oder Drittsysteme ohne Schranken einzubinden. Sosind Sprach- und Chatbot-Steuerungen wie Alexa, Cortana und Co.problemlos integrierbar. Möglich macht das die weltweit erste offeneProgrammier-Schnittstelle für Smart Manufacturing (OPEN API). Zudemsind sieben wichtige Fabrik-Anwendungen mit weit mehr als 70 Analyse-und Reporting-Funktionen vorinstalliert.Echtzeit-Chatbot über Fabrikmaschinen - die Fabrik-App 4.0 fürsSmartphone ist daDie neue Offenheit der Cloud-Plattform-Lösung präsentiert FORCAMzusammen mit Partnern auf der Hannover Messe in zahlreichenBeispielen:- Mit Cortana über Maschinen chatten: Durch die neue Offenheit derFORCAM Plattform kann zum Beispiel die Chatsteuerung vonMicrosoft, Cortana, zur Kommunikation in derEchtzeit-Überwachung von Fabrikmaschinen eingesetzt werden.Demo-Video: https://bit.ly/Cortanaspeaksmachine- Per E-Mail-Programm wie Outlook Maschinen überwachen: ImE-Mail-Programm Outlook können Info-Fenster eingesetzt werden,über die die Nutzer Echtzeit-Informationen aus der Fabrikerhalten - zum Beispiel Alarmierungen über Maschinen-Stillständeoder Analysen zur Gesamtanlageneffektivität.- Einfach eine Fabrik-App 4.0 konfigurieren: Wie leicht es ist,ohne Programmieraufwand Smartphone-, Tablet- und Smartwatch-Appsfür die Fabrik zu erstellen, zeigen die Experten von engomo. DieFabrik-App informiert Nutzer per Push-Nachricht in Echtzeit überalle wichtigen Ereignisse wie beispielsweise über einmangelhaftes Teil oder einen Maschinenstillstand.Demo-Video:https://bit.ly/engomo- Fabrik-App 4.0 Hackathon: Am 3. April ist zusätzlich die FirmaSimplifier am FORCAM Stand in Halle 7 / A11. Gezeigt wird inLive-Hackathons, wie schnell man eine integrierte Anwendungerstellen und veröffentlichen kann. Demo-Video:https://bit.ly/ForcamApp40- Drittsysteme einfach einbauen: Wichtige Drittanwendungen für dieFabrik wie Werkzeugverwaltung oder Qualitätssicherung lassensich problemlos integrieren. Das zeigen die Experten von TDMSystems sowie der CAQ AG.CAQ: https://bit.ly/CAQHMI2019 TDM: https://bit.ly/TDMHMI2019Facebook für die Fabrik: IT-Plattform-Lösung als Service einkaufenDie FORCAM Lösung läuft auf der Cloud Microsoft Azure. InKombination mit der schlüsselfertigen und flexiblenCloud-Plattform-Lösung FORCAM FORCE[TM] ergeben sich für Unternehmenwesentliche Vorteile bei Effizienz und Kosten.Franz Gruber, Chef von FORCAM: "Die meisten fertigendenUnternehmen haben erkannt: Der globale Wettbewerb entscheidet sichheute digital." Daher erlebe der Markt für Fabriksoftware einenscharfen Wandel. "Unternehmen wollen für das dritte Jahrzehntleistungsstarke, flexible und grenzenlos nutzbare Lösungen, mit denensie heute und in Zukunft produktiver arbeiten können." Gefragt seieine Art "Facebook für die Fabrik": "Eine IT-Plattform-Lösung, dieUnternehmen für ihre Fabriken als Serviceleistung einkaufen und diesie nach Belieben an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können."Durch einen solchen "Software as a Service" (SaaS) einerCloud-Plattform-Lösung gewönnen Unternehmen mehrfach - zum Beispieldie Flexibilität für heutige und künftige IT-Drittsysteme,kalkulierbare IT-Gesamtkosten, Sicherheitsstandards auf neuestemStand. "Die Zeit geschlossener IT-Silos ist vorbei", so Franz Gruber.- ISG-Studie zu IIoT-Plattform-Anbietern: http://isg.forcam.io- White Paper Plug & Perform: http://microsoft.forcam.io- Link zur Schnittstelle FORCE Bridge API:https://docs.forcebridge.io/api/Über FORCAM - www.forcam.com - Hannover Messe 2019: Halle 7, StandA11 (1. bis 5. April)FORCAM liefert Unternehmen den Industriestandard für intelligentedatengestützte Fertigung (Smart Manufacturing): FORCAM FORCE[TM] istdie weltweit erste schlüsselfertige und flexibel erweiterbareCloud-Plattform-Lösung für das industrielle Internet der Dinge (IoT /IIoT). Mehr als 100.000 Maschinen weltweit werden bereits mit FORCAMTechnologie überwacht. Zu den Kunden zählen AIRBUS, AUDI, BMW,BORGWARNER, DAIMLER, KUKA, MSR TECHNOLOGIES, NATIONAL OILWELL VARCO,PRATT&WHITNEY, SCHAEFFLER, SWAROVSKI, WEIR MINERALS. Hauptsitz vonFORCAM ist Ravensburg, Geschäftsstellen befinden sich in USA(Cincinnati), England (Rugby) und China (Shanghai).Pressekontakt:Matthias KasperFORCAM GmbHAn der Bleicherei 1588214 RavensburgTel: +49 (0) 75 1 / 3 66 69 28Fax: +49 (0) 75 1 / 3 66 69 88matthias.kasper@forcam.comOriginal-Content von: Forcam GmbH, übermittelt durch news aktuell