Istanbul (ots/PRNewswire) -Arçeliks Werk in Eskisehir wird zu einer der fortschrittlichsten Produktionsstätten der Welt ernanntDas Weltwirtschaftsforum (WEF) hat das Eskisehir-Kühlgerätewerk von Arçelik in sein "Global Lighthouse Network" aufgenommen, das führende Unternehmen bei der Nutzung von Technologien der vierten industriellen Revolution auszeichnetDie Koç Group hat einen weiteren Meilenstein auf ihrem Weg der Transformation erreicht, indem ein weiteres Werk in das "Global Lighthouse Network" des Weltwirtschaftsforums (WEF) aufgenommen wurde, das führende Unternehmen bei der Anwendung von Technologien der vierten industriellen Revolution auszeichnet. Das Arçelik-Kühlgerätewerk in Eskisehir hat sich in die Riege der weltweit fortschrittlichsten Produktionsstätten eingereiht und tritt damit in die Fußstapfen des Arçelik-Waschmaschinenwerks in Ulmi (Rumänien) und des Ford Otosan-Werks in Kocaeli, die beide 2018 zu "Globalen Leuchttürmen" ernannt wurden.Die 2018 vom WEF ins Leben gerufene Liste des Global Lighthouse Network hat bisher nur 90 Produktionsbetriebe aufgenommen, die aus mehr als tausend Kandidaten ausgewählt wurden. Çakiroglu wird als Hauptredner an der Jahrestagung des Global Lighthouse Network teilnehmen, die am Mittwoch, den 29. September 2021, stattfindet, und eine weitere Erfolgsgeschichte von Arçelik erzählen.Levent Çakiroglu: "Wir sehen die digitale Transformation als eine Schlüsselkomponente unseres kulturellen Transformationsprogramms.""Bei der Koç Group konzentrieren wir uns darauf, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, unsere Technologie- und Innovationsfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig unser Geschäft durch eine globale Linse zu managen", sagte Levent Çakiroglu, CEO der Koç Holding, und fügte hinzu: "Wir sehen die digitale Transformation als eine Schlüsselkomponente unseres kulturellen Transformationsprogramms. Heute wurde unser Kühlgerätewerk Arçelik Eskisehir - die größte großvolumige Kühlgeräteproduktionsanlage in Europa, die 1975 die Produktion aufgenommen hat - vom Weltwirtschaftsforum als eine der weltweit führenden Industrie 4.0-Anlagen ausgewählt. Diese prestigeträchtige globale Anerkennung ist dank der Investitionen in Digitalisierung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Roboter- und Sensortechnologien und andere vorbildliche technologische Verfahren hochverdient. Ich möchte allen meinen Kolleginnen und Kollegen dafür danken, dass sie zu einem so bedeutenden Erfolg beigetragen haben, der uns stolz macht."Levent Çakiroglu erklärte, dass für Arçelik eine spezielle Digitalisierungs-Roadmap festgelegt wurde, da die Koç Group ihre Reise zur digitalen Transformation begann: "Die digitale Transformation unseres Werks in Eskisehir ist eine inspirierende Erfolgsgeschichte. Um die steigende Verbrauchernachfrage nach seiner wachsenden Produktpalette zu befriedigen und gleichzeitig alle Qualitätsanforderungen zu erfüllen, hat Arçelik mehr als 30 Anwendungsfälle entwickelt. Um dies zu erreichen, nutzt unser Unternehmen, das neue Ideen entwickelt und schnell testen kann, interne Innovationen und fortschrittliche technische Plattformen wie Atölye 4.0 und The Garage. Wir haben auch mit KMU, Universitäten und Start-ups zusammengearbeitet. Infolgedessen könnten digitale Anwendungen zu geringeren Kosten realisiert werden. Dank der Digitalisierung der Abläufe konnte sich unser Werk schnell an die durch die Pandemie verursachten Veränderungen der Verbrauchernachfrage anpassen. Darüber hinaus planen wir als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage Investitionen in den Ausbau unserer Kapazitäten."In der Produktionsanlage werden künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und geschlossene Regelkreise eingesetzt.Das als weltweit führend anerkannte Arçelik Eskisehir Refrigerator Plant zeichnet sich durch die folgenden Leistungen aus:- Die Produktionsanlage nutzt künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und geschlossene Regelkreise, um auf künstlicher Intelligenz basierende Entscheidungsfindungslösungen zu ermöglichen, was zu erheblichen Verbesserungen der Qualitätsindikatoren und einem Rückgang der Kundenreklamationen um 20 Prozent geführt hat.- Die geschlossenen Regelkreise wurden an die Maschinen angepasst, was zu einer Kapazitätssteigerung von 43 Prozent und einer Senkung der Umwandlungskosten um 17 Prozent führte.- Dank digitaler Lösungen konnten die Kohlenstoffemissionen um 14 % gesenkt werden. Darüber hinaus wurden autonome mobile Roboter (AMR) integriert, um Gabelstapler zu ersetzen und das Materialverteilungssystem zu automatisieren, was zu einer 7-prozentigen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führte.- Die geschlossenen Regelkreise verbesserten die Energieeffizienz um 19 Prozent, indem sie die Kernprozesse der Produktion optimierten.- Die 11 Roboter und 3.500 Sensoren der Produktionsanlage sammeln täglich 7,5 Millionen Daten. Das Werk nutzt digitale Fertigungsanlagen, die es selbst entwickelt hat.- Das Mitarbeiterengagement stieg um 82 Prozent und übertraf damit den Durchschnittswert der besten Arbeitgeber, was auf ein effektives Transformationsmanagement, die Beteiligung der Mitarbeiter am Prozess und eine verbesserte Mitarbeiterkompetenz zurückzuführen ist.Informationen zu Koç HoldingDie 1926 gegründete Koç Holding, die dem Wandel immer einen Schritt voraus ist, hat sich zu einem der größten und erfolgreichsten Konzerne in der Türkei und in der Region entwickelt und ist das einzige türkische Unternehmen, das in der Fortune Global 500 Liste aufgeführt ist. Heute ist die Koç Holding die führende Investment-Holding der Türkei und die Koç Group ist die größte Industrie- und Dienstleistungsgruppe der Türkei, gemessen an den Einnahmen, den Exporten, der Zahl der Beschäftigten, den gezahlten Steuern und der Marktkapitalisierung an der Borsa Istanbul. Die Koç Holding hat führende Positionen mit starken Wettbewerbsvorteilen in den Sektoren Energie, Automobil, langlebige Konsumgüter und Finanzen, die ein starkes langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Die Schaffung langfristiger und nachhaltiger Werte für die Welt und die Gesellschaften, in denen die Koç Group tätig ist, steht im Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1636010/Levent_Cakiroglu.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1636004/Arcelik_Eskisehir_Plant.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1636009/Koc_Holding_Logo.jpg