Industrie 4.0: Investitionen in neue Technologien ermöglichen Umsatzplus von 276 Mrd. Euro bis 2023 in Deutschland (FOTO)

Frankfurt (ots) -PwC Strategy& Studie zeigt: Nur 1% der deutschen Firmen sindDigital Champions / Asien und Amerika hängen EMEA und Deutschland beider Implementierung neuer Technologien und digitaler Ökosysteme ab /Umsatzanteil digitaler sowie digital erweiterter Produkte inDeutschland steigt von aktuell 16% auf 22% im Jahr 2023Industrie 4.0-Projekte haben bei Produktionsunternehmen Priorität,doch der Weg zur vollständigen digitalen Transformation ist inDeutschland noch weit. Das zeigt die zweite Auflage der weltweitenPwC Strategy& "Global Digital Operations Study 2018", für die über1.100 deutsche und internationale Entscheider aus dem produzierendenGewerbe befragt wurden. Der Digitalisierungsgrad deutscherUnternehmen ist im internationalen Vergleich ausbaufähig: Gemessen ander Implementierung neuer Technologien, der Reife digitalerÖkosysteme und der Digitalkultur erreicht lediglich 1% den Statuseines "Digital Operations Champion", auf globaler Ebene sind es 10%und in der Region Asien-Pazifik (APAC) sogar 19%.Von den Investitionen in Digitaltechnologien versprechen sichManager weltweit vor allem höhere Einnahmen und Kosteneinsparungen.In den nächsten fünf Jahren sind allein auf dem deutschen MarktUmsatzzuwächse in Höhe von rund 276 Mrd. Euro (+16,7%) sowieEffizienzsteigerungen von ca. 186 Mrd. Euro (+13,4%) möglich. Währenddigitale bzw. digital erweiterte Produkte und Services aktuell 16%des Umsatzes deutscher Unternehmen ausmachen, steigt dieser Anteilbis 2023 auf durchschnittlich 22% an, bei digitalen Vorreitern imglobalen Vergleich sogar auf über 50%."Digital Champions sind ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus: Siehaben verschiedene Ökosysteme über Unternehmensgrenzen hinausmiteinander verknüpft und verfügen neben digitalenOperations-Prozessen auch über digitale Kundenlösungen. Mehr als zweiDrittel von ihnen haben eine klare digitale Vision und Strategie, diesie konsequent verfolgen", erläutert Studienautor Dr. ReinhardGeissbauer, Partner bei Strategy& Deutschland. "Asien hat gegenüberAmerika und Europa einen klaren Vorteil und kann Digitalstrukturenneu aufbauen. Dadurch müssen Firmen aus dieser Region weniger in dieTransformation von Altsystemen bei Produktionsanlagen, IT-Systemenoder der traditionellen Belegschaft investieren."Deutsche Firmen sind im internationalen Vergleich in einigenBereichen erst am Anfang, was die Umsetzung neuer Technologienangeht. So haben erst 24% Robotik-Anwendungen implementiert.Integrierte End-to-End-Supply-Chain-Planung nutzt ein Drittel (37%)der deutschen Firmen, in Amerika und der Region APAC bereits jeweilsüber die Hälfte. Auf vorausschauende Wartungssysteme und dasindustrielle Internet der Dinge setzen 47% der Unternehmen.Künstliche Intelligenz ist bei 7% im Einsatz, während es in Amerikaund in der Region APAC bereits 12% bzw. 15% sind. Allein bei derImplementierung von Fertigungsmanagementsystemen liegt Deutschland(56%) vor Amerika (45%) und der Region APAC (48%).Für die Zukunft setzen viele deutsche Unternehmen (32%) aufvorausschauende Wartungssysteme und haben in diesem Bereich einlaufendes oder geplantes Projekt. Künstliche Intelligenz wird zwaraktuell eher zurückhaltend eingesetzt, könnte aber die operativeEntscheidungsfindung revolutionieren und deren Qualität verbessern.14% der Firmen haben daher KI-Projekte pilotiert oder geplant.Die Herausforderung bei der Einführung technologischerInnovationen liegt häufig bei den Mitarbeitern: 41% der deutschenManager geben an, dass in ihrer Firma noch die Fähigkeiten fehlen,KI-Lösungen zu implementieren und zu managen. Daher glaubt auch dieHälfte (49%) der Befragten, dass der Bedarf an Fachkräften mitentsprechenden Kenntnissen in den kommenden fünf Jahren steigt - imglobalen Vergleich sind es sogar 58%. Die Automatisierung könnteaußerdem dazu führen, dass reife Märkte eine Rückverlagerung vonProduktionsprozessen erleben. Von den deutschen Befragten geht dieMehrheit (67%) davon aus, dass zukünftig wieder mehr Produkte imeigenen Land produziert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlandskönnte also von stärkerer Automatisierung profitieren, wenn dieHerstellungskosten konkurrenzfähig mit der Lohnarbitrage vonBilliglohnländern werden und Firmen wieder Vorteile darin sehen, vorOrt oder in der Nähe ihrer Absatzmärkte zu produzieren. Dennoch mussDeutschland bei Technologieimplementierung, digitalen Ökosystemen undDigitalkultur aufholen."Das Silicon Valley ist in Sachen neue Geschäftsmodelle schonlange an Deutschland vorbeigezogen. Bislang haben deutsche Firmenviele digitale Geschäftsmodelle einfach aus den USA übernommen - füreine wettbewerbsfähige Zukunft muss Deutschland aber am Aufbau einereigenen Digitalkultur arbeiten. Wir haben eine gute Basis alsIndustriestandort, deshalb bleibt Industrie 4.0 eine große Chance.Deutschland muss aber schnell einen Gang hochschalten und dasKnow-how als traditionsreicher Fertigungsstandort in die vernetzteGegenwart übertragen und entsprechend umsetzen", schließt Dr. PeterGassmann, Chef von Strategy& Europe.Die Ergebnisse der Industrie 4.0 Studie für Deutschland finden Sieunter: https://www.strategyand.pwc.com/de/industry4-0Die globalen Ergebnisse der Industrie 4.0 Studie finden Sie unter:https://www.strategyand.pwc.com/industry4-0Methodik:Für die Studie wurden 1.155 Unternehmen aus 26 Ländern und sechsBranchen (Automotive, Konsumgüter, Elektronik, Industrieanlagen und-technik, industrielle Fertigung und Prozessindustrie) zwischenSeptember und Dezember 2017 befragt. Methodik:
Für die Studie wurden 1.155 Unternehmen aus 26 Ländern und sechsBranchen (Automotive, Konsumgüter, Elektronik, Industrieanlagen und-technik, industrielle Fertigung und Prozessindustrie) zwischenSeptember und Dezember 2017 befragt. Die Umsatz- undEffizienzsteigerung durch Investitionen in digitale Technologienbasieren auf den Umsatzzahlen und der Kostenbasis der sechsbeteiligten Industrien laut IHS Markit für 2016 und 2017 und einerdarauf basierenden Strategy&-Analyse zu den erwarteten ökonomischenEffekten bis 2023.