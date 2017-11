Industrie 4.0 Index: Klarer Kurs auf Losgröße 1 - nur nicht in der Automobilindustrie

Köngen (ots) - In der Produktionstechnologie zeigt sich weiter einklarer Trend zur Individualisierung. Schon bei einem Fünftel derdeutschen Industrieunternehmen wird die Losgröße 1 zu den Kosteneiner Serienfertigung realisiert. In spätestens fünf Jahren wollendie nächsten 28 Prozent nachgezogen haben, in zehn Jahren weitere 14Prozent. Das sind Ergebnisse des bereits zum vierten Mal erhobenenDeutschen Industrie 4.0 Index. Im Auftrag der UnternehmensberatungStaufen wurden rund 400 Industrieunternehmen in Deutschland befragt.Dabei folgen die Unternehmen ihrer strategischen Einschätzung:Sechs von zehn bewerten die Losgröße 1 als wichtigen Faktor für denwirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens und ihrer Branche.Erstaunliche Abweichungen zeigt dabei eine Industrie, die eigentlichbereits heute große Erfahrungen mit zumindest teilweiseindividualisierten Produkten hat, die Automobilindustrie. Hierbetrachten nur 40 Prozent Losgröße 1 als wichtiges strategischesThema für das eigene Haus, nur leicht größer ist die Zustimmung aufBranchenebene. Geschuldet ist diese Skepsis möglicherweise demMarken- und Produktverständnis der Branche. Immerhin lebt derEndkundenmarkt stark von einer persönlichen Identifikation mitAutomodellen. Damit ist man geneigt, auch sehr stark modifizierteProdukte als Teil einer Serie wahrzunehmen.Entsprechend diesem Selbstverständnis liegt auch die Einschätzungder Machbarkeit von Losgröße 1 in der Automobilindustrie deutlichhinter anderen Wirtschaftszweigen zurück. Ein Viertel glaubt nichtdaran, je Losgröße 1 zu kostenneutralen Preisen zu realisieren. Auchsagt mehr als ein Drittel der Befragten, dass dies für das eigeneUnternehmen gar keine Relevanz habe. "Allerdings ist es wenigwahrscheinlich, dass sich einzelne Branchen völlig der Losgröße 1verschließen können. Je weiter die Vorreiter die Individualisierungvorantreiben, desto selbstverständlicher werden auch dieKundenerwartungen insgesamt. Außerdem flexibilisiert die digitaleTransformation Produktionstechnik in einem bisher nie gekanntenAusmaß - wer hier seine Chancen verpasst, den wird es möglicherweisebald überhaupt nicht mehr am Markt geben", warnt Automotive-ExperteDr. Thilo Greshake.Ganz anders sieht die Lage im Maschinen- und Anlagebau aus, wo dieIndividualisierung nach Kundenanforderungen traditionell eine sehrgroße Rolle spielt. 22 Prozent haben Losgröße 1 bereits verwirklichtbeziehungsweise stehen unmittelbar davor, 40 Prozent legen in denkommenden zwei bis fünf Jahren nach. Weniger als jeder Zehnte glaubtnicht an die Relevanz von Losgröße 1 für das eigene Portfolio.Nur leicht hinter dem Maschinen- und Anlagebau liegt bei diesemThema die Elektroindustrie. Einigkeit herrscht in beiden Branchenüber die strategische Bedeutung von Losgröße 1: Für 77 Prozent einwichtiger Faktor im Bereich des eigenen Unternehmens. 70beziehungsweise 66 Prozent bejahen dies auch für ihre gesamteBranche.Deutscher Industrie 4.0 Index 2017Für den Deutschen Industrie 4.0 Index 2017 befragte die Staufen AGzusammen mit der Staufen Digital Neonex GmbH insgesamt 394Unternehmen in Deutschland. Mehr als 70 Prozent der befragtenUnternehmen entstammen dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobil-und der Elektroindustrie. Die Studie kann unter folgendem Kontaktangefordert werden: Kathrin Kurz, k.kurz@staufen.agPressegrafiken zum Thema Industrie 4.0 finden Sie unter folgendemLink: http://www.staufen.ag/presseÜber die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 20 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. 